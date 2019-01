»Strankarska knjižica ne bo nikogar varovala pred odgovornostjo. Novinarji bodo zaščiteni, pa če je to komu všeč ali ne, nasilje pa najostreje kaznovano,« je po poročanju srbske tiskovna agencija Tanjug še dejal Vučić na izredni novinarski konferenci ob vrnitvi iz Svetovnega gospodarskega foruma v Davosu.

Simonović je med drugim predsednik občine Grocka ter tudi član glavnega odbora SNS.

12. decembra lani je v garaži zagorelo osebno vozilo znamke mercedes, ki je v lasti soproge novinarja portala Žig Milana Jovanovića. Požar se je razširil na garažo in klet. Jovanović je takrat v odzivu dejal, da so edini razlog za napad nanj lahko afere, o katerih je pisal in v katere je bil vpleten Simonović ter ljudje, ki so mu blizu.