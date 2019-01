Potem ko je Trump od 22. decembra zagotavljal, da svojim javnim uslužbencem ne bo dal denarja, dokler demokrati ne dajo 5,7 milijarde dolarjev za zid, je v petek popustil in privolil v začasno podaljšanje financiranja vlade do 15. februarja in brez denarja za zid.

To je bilo od vsega začetka stališče demokratov - obnova financiranja vlade vsaj začasno in ločitev tega vprašanja od prepirov okrog financiranja varnosti na meji.

Po Trumpovi kapitulaciji je senat nemudoma soglasno potrdil ustrezen predlog zakona, sledil je tudi prav tako soglasno predstavniški dom, Trump pa je zakon zvečer podpisal in začasno končal agonijo za 800.000 javnih uslužbencev, ki jim je grozila izguba že druge mesečne plače.

Denar bodo sedaj dobili nazaj, saj je bil med zaprtjem vlade sprejet zakon o izplačilu plač za nazaj, ko bo vlada spet odprta, četudi začasno.

V četrtek v senatu propadla dva poskusa rešitve zapleta Trump je dobil glasno sporočilo v četrtek, ko sta v senatu propadla dva poskusa rešitve zapleta, pri čemer je demokratski dobil več glasov podpore. Kljub temu, da imajo republikanci v senatu večino 53 proti 47 sedežem. Po tej polomiji, ko je na stran demokratov prestopilo šest republikancev, je prišlo do hudih besed med nekaterimi senatorji na račun vodje večine Mitcha McConnella, ki se je povsem umaknil in prepir prepustil predsednici predstavniškega doma Nancy Pelosi, vodji demokratske senatne manjšine Chucku Schumerju in Trumpu. Ta mora senatne republikance obdržati na svoji strani, da ga bodo obvarovali nevarnosti odstavitve ali impeachmenta. V petek zjutraj je potem še prišla novica, da je zvezna uprava za zračni promet (FAA) zaprla promet na newyorškem letališču LaGuardia, kjer ima Trump parkiran svoje slavno pozlačeno zasebno letalo. Ankete so vseskozi kazale, da večina Američanov za spor krivi Trumpa, letališki varnostniki so začeli pogosteje prijavljati bolniške, saj niso hoteli delati zastonj, pokalo pa je tudi pri ostalih vladnih šivih. Člani Trumpovega kabineta pri tem niso pomagali. Milijarder in minister za trgovino Wilbur Ross se je v četrtek čudil, zakaj neki morajo javni uslužbenci, ki večinoma živijo od plače do plače, prositi za socialno podporo ali pomoč dobrodelnih organizacij, če pa lahko najamejo premostitvena posojila. Pelosijeva je Trumpa spravila v neroden položaj z odvzemom povabila za govor o položaju v državi 29. januarja pred obema domovoma kongresa in Trump je po namigovanjih, da bo pač govoril drugje, na koncu sporočil, da ne bo imel govora, dokler bo vlada zaprta. Pelosijeva je v petek že sporočila, da se bo s Trumpom dogovorila o datumu govora, ki pa verjetno ne bo 29. januar.