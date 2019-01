Ko je Dončić minuto in 20 sekund pred koncem dosegel koš, so Mavericks povedli s 104:97 in odpora Pistons je bilo konec. Dončić je nato v zadnji minuti s prostih metov dosegel še zadnji točki svojega moštva. Končni izid je postavil Blake Griffin, s 35 točkami prvi strelec tekme.

Miami Heat poškodovanega Gorana Dragića je na gostovanju s 100:94 premagal Cleveland Caveliers.

Top 3 tekme