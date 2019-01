4,49 m je dolžinska mera novega audija Q3, s čimer je za 10 centimetrov daljši od predhodnika, z 2,68 metra je za 77 milimetrov daljša tudi medosna razdalja, prtljažnik ima prostornino najmanj 530 litrov.

3 bencinski motorji z močmi 150, 190 in 230 konjev (110, 140 in 169 kW) ter 2 dizelska (s 150 in 190 KM) so na voljo pri novem Q3.

34.940 € je cena osnovne bencinske različice, dizelska stane najmanj 38.030 evrov.

Audi Q3 je zdaj res nova zgodba, saj se močno razlikuje od predhodnika v številnih podrobnostih. Postal je družinski multitalent, ki je skoraj v celoti digitaliziran.

(Franci Bolta, Porsche Slovenija)

2300 audijev Q3 o doslej prodali pri nas, od tega 363 lani.