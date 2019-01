Slovenski smučarji skakalci so prvi dan v Saporu, kjer so zaradi močnega sneženja po večkratni preložitvi izvedli le eno serijo za trening in kvalifikacije, zaostali za pričakovanji. Najboljši Slovenec v kvalifikacijah je bil Žiga Jelar na 13. mestu, čeprav je zanj to šele prva tekma svetovnega pokala v sezoni. Skakalnico Okurajama dobro pozna, saj je konec minulega tedna nastopil na treh tekmah celinskega pokala in ekipo pričakal na Japonskem, zato se je že dodobra privadil na časovno razliko. Prvi slovenski adut Timi Zajc je očitno šele spoznaval skakalnico (32. mesto), saj prvič tekmuje v Saporu. Na tekmo se je uvrstilo le pet Slovencev, saj je bil Tilen Bartol v družbi Norvežana Johanna Andrea Forfanga med petimi tekmovalci, ki so izpadli v kvalifikacijah.

Avstrijec Stefan Kraft je očitno v vrhunski formi. Potem ko je zmagal v nedeljo v Zakopanah, je bil najboljši v kvalifikacijah v Saporu pred Poljakom Kamilom Stochom, ki je zaradi mraza izpustil edini skok za trening, in domačim asom Rjojujem Kobajašijem, ki je prvo mesto zapravil s slabim doskokom. Današnja tekma se bo po slovenskem času začela ob 8. uri, jutrišnja pa ob 2. uri.

Ženske bodo tekmovale na 97-metrski napravi v Rašnovu v Romuniji (oba dneva začetek tekme ob 13.30), kjer je tehnični delegat Jelko Gros, eden izmed petih sodnikov pa Božidar Prevc, oče treh bratov in dveh sester Prevc. Ker je v Romunijo dopotovalo le 42 skakalk, ni bilo kvalifikacij, ampak le tri serije za trening. Najboljša je bila Nemka Juliane Seyfarth. Izmed štirih Slovenk je imela Nika Križnar v prvi seriji najdaljši skok 94 metrov, Urša Bogataj pa je bila z dva metra krajšim skokom tretja.

Kvalifikacije za sobotno tekmo, moški: 1. Kraft (Avs) 130,9 (125,5), 2. Stoch (Pol) 129,6 (126), 3. R. Kobajaši (Jap) 128,2 (128,5), 13. Jelar 116,4 (126), 27. D. Prevc 110,3 (116,5), 29. Lanišek 109,4 (113), 32. Zajc 108,1 (112,5), 38. Semenič 106 (117), 51. Bartol (vsi Slo) 89,1 (108).