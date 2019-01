»Ponosen sem, da lahko sporočim, da smo dosegli dogovor za konec blokade zvezne vlade in njeno ponovno odprtje,« je na vrtu pred Belo hišo sporočil Trump. S tem dogovorom naj bi obnovili financiranje zveznih vladnih uradov in agencij do 15. februarja, vmes pa našli rešitev glede njegovih zahtev o okrepitvi varnosti na ameriški južni meji.

Trump želi predvsem zgraditi zid na meji z Mehiko, ki ga je napovedoval že med predvolilno kampanjo. Ker mu demokrati, ki so z novim letom prevzeli večino v spodnjem domu kongresa, nočejo dati 5,7 milijarde dolarjev za ta zid, za katerega je sicer sam zatrjeval, da ga bo plačala Mehika, je Trump zaustavil financiranje dela okoli 800.000 uslužbencev v ameriških ministrstvih, zveznih uradih in agencijah. Danes teče že 35. dan te blokade.

Kot je povedal Trump, so mu demokratski voditelji v kongresu zagotovili, da so v interesu varnosti ZDA pripravljeni dati na stran strankarske spore. »Verjamem, da bodo to naredili,« je dejal predsednik.