Posredovanje delovne sile: Agencijski delavci še naprej v slabšem položaju

Vlada namerava za agencijske delavce, ki so začasno na čakanju, uvesti zajamčeno minimalno plačo. Redno zaposleni delavci bodo še naprej prejemali višje nadomestilo, kar pa ni v skladu z načelom, da bi morali biti agencijsko in redno zaposleni v pravicah in obveznostih izenačeni.