Komisija za etiko in integriteto pri sodnem svetu je soglasno sprejela načelno mnenje, da ravnanje mariborskega sodnika Janeza Žirovnika, ki se je po zmagi Saše Arsenoviča na lokalnih volitvah za mariborskega župana udeležil povolilnega slavja v taboru novopečenega župana, ni v skladu s kodeksom sodniške etike. Njegovo ravnanje po mnenju komisije namreč ne ustreza načelom nepristranskosti in nezdružljivosti.

Žirovnikova podpora (čeprav šele po koncu volitev) je močno odmevala predvsem v štajerski prestolnici, natančneje v štabu Arsenovičevega protikandidata Franca Kanglerja, saj je prav Žirovnik kot preiskovalni sodnik pred leti odobril prikrite preiskovalne ukrepe zoper nekdanjega mariborskega župana. Kasneje je Kanglerjeva obramba dosegla, da je sodišče dokaze, pridobljene s pomočjo Žirovnikovih odredb, izločilo iz sodnega spisa, saj naj bi med Žirovnikom in Kanglerjem v preteklosti nastali konflikti. Ti se niso nanašali na odnos med sodnikom in obtoženim županom, temveč segajo dlje v preteklost, ko je bil Žirovnik še uslužbenec Slovenske obveščevalno-varnostne agencije, Kangler pa kot poslanec član parlamentarne komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb.

Komisija za etiko in integriteto je o primeru razpravljala na pobudo sodnega sveta. Kot je razvidno iz zapisnika seje, je na torkovo zasedanje prišel tudi Žirovnik in predstavil svoja stališča. Njegov mariborski sodniški kolega, višji sodnik Branko Reisman, se je iz obravnavanja zadeve izločil, po pogovoru z Žirovnikom pa so preostali štirje člani etične komisije soglasno sprejeli načelno mnenje, da takšno ravnanje ni v skladu s kodeksom sodniške etike. Komisija obrazložitve še ni objavila.

Le spremljevalec žene

Žirovnik je v svoj bran že kmalu po volitvah za mariborski Večer povedal, da se mu njegovo dejanje ne zdi problematično. »Glede na to, da so bile volitve končane, da je dogodek potekal v zasebnem prostoru, ne vidim v tem ničesar spornega,« je dejal Žirovnik in poudaril, da za Arsenoviča ni prispeval niti svojega podpisa, kaj šele denarja, in da se je javno ogradil od županske bitke. Na slavje je prišel le kot spremljevalec svoje žene, ki je Arsenoviča podprla v volilni kampanji.

Sodni svet je bil v preteklosti že kritičen do sodnikov, ki so v času volitev izrazili podporo politikom. Ko so se vrhovni sodniki Mitja Deisinger, Barbara Zobec, Jan Zobec, Jože Petrič in Janez Vlaj leta 2006 podpisali pod kandidaturo skupnega kandidata desnice Franceta Arharja za ljubljanskega župana, je sodni svet njihovo ravnanje prav tako ocenil kot neskladno s sodniško etiko.