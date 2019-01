Nadaljuje se trdo obdobje. Mraz vpliva na motiviranost igralcev. Navkljub pregovorni dvomljivosti pokalov se bo težko izogniti pokalu FA, ki ga Angleži igrajo za vikend, so pa na voljo še Nemci, Španci in Italijani. Dovolj, da poskusimo iz sedmih parov dobiti skupno kvoto blizu 30. V pokalu FA je izbor padel na tekmo Newcastle – Watford. Watford je letos boljši, čeravno je bil Newcastle na zadnjih dveh tekmah vseeno uspešnejši. Doma jih je premagal z 1:0, potem pa še remiziral na gostovanju 1:1. Sobotna tekma se zdi primerna za revanš. 2,35 je kvota na zmago gostov oziroma 1,34 na njihov dvojni znak. V francoskem prvenstvu bo herojski Dijon doma dočakal demontirani Monaco. Dijon se zdi v prednosti, ne bi pa presenetilo, če bi Monaco, ki bo spet nastopil s starim novim trenerjem Jardimom, dosegel 3,2o vreden remi. Še bolj gotova se zdi 1,65 vredna stava na »oba gol«.

V italijanskem prvenstvu zbuja pozornost Parma. Gervinho se je po poškodbi vrnil v formo, samostojno ugnal v gosteh Udinese, zdaj pa doma pričakuje Spal. Kvota na domačine je 2,40. Težko spregledati. Omenjeni Udinese gre v goste k ambiciozni Sampdorii, ki je na lestvici osma (mesto za Parmo) in ima za domačo zmago razpisano kvoto 1,80. Podobno smiselno kot Parma. Hit Španije Girona doma pričakuje Barcelono. 3,15 je vreden dvojni znak na njih, okoli 1,50 oziroma 1,70 so kvote na oba gol in več golov, vendar so v igri še drugi možni spektakli. Recimo 3,05 na to, da bodo gostitelji zadeli prvi. V Nemčiji sledimo Eintrachtu. Seveda tudi zaradi potentne južnoslovanske kolonije Kostić-Rebić-Jović v moštvu. Eintracht še ni imel učinkovitejšega napada, kar navaja na obilico golov. 2,50 obeta zmaga gostov, 1,40 dvojni znak, 2,00 pa več kot 3,5 gola skupno.

Hipotetični listek za skupno kvoto 22,92 bi torej izgledal takole: Werder – Eintracht 02, Dijon – Monaco oba gol, Parma – Spal 1, Newcastle – Watford 02, Girona – Barcelona oba gol, Sampdoria – Udinese 1. Seveda pa presodite sami.