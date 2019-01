Sedemnajsterica klubov v alpski ligi je zakorakala v zadnjo četrtino rednega dela, ki bo odločal o položajih za končnico. Medtem ko se Olimpiji obeta uvrstitev med najboljšo četverico, posledično pa tudi neposredna vstopnica za četrtfinale, bodo morale Jesenice očitno v dodatne kvalifikacije. Če se ne bodo povzpele vsaj do osmega mesta, ne bodo imele prednosti domačega ledu.

Olimpiji se že vso sezono obrestuje, da je čez poletje posrečeno dopolnila kadrovsko zasedbo, ki v alpski ligi zaostaja le za vodilnim Brunicom. Ljubljančani premorejo dovolj kakovosti, da zmagujejo tudi z občasnimi nihanji med igro, saj nasprotniki niso tako močni, da bi vsakič kaznovali napake tivolskega moštva. »Še vedno se nam pojavljajo napake v obrambi. Premalo pozornosti namenjamo igralcem brez ploščka, je pa napad toliko bolj povezan in hiter,« meni trener Jure Vnuk. Olimpijo v boju za lovoriko na vrhuncu sezone kajpada čakajo zahtevnejši preizkusi na ravni spodnjega doma EBEL, zato bo prihodnji mesec odločilen za dokončne obrise šampionske forme. Ljubljančani so si s 24 zmagami na dosedanjih 31 tekmah visoko postavili letvico, zato bo pomembna tudi psihološka pripravljenost. Če bodo še naprej nizali zmage, se bodo slovenski pokalni prvaki v končnici znašli med udarnimi favoriti za naslov prvaka, kar prinaša dodaten pritisk. Potem ko je Olimpija v četrtek v Tivoliju s 6:3 ugnala drugo moštvo iz Celovca, se bo za nove točke v alpski ligi znova potegovala v četrtek, ko bo gostila Cortino.

Sezona pa se podira Jeseničanom, ki so v spodnji polovici lestvice daleč od najboljših moštev lige. Železarji bodo kmalu prejeli stoti gol, kar je posledica prevelikih vrzeli v obrambnih vrstah. Slovenski prvaki so minuli konec tedna spisali prav groteskno zgodbo, ko so na domačem igrišču nadoknadili zaostanek treh golov proti Salzburgu, potem pa v zadnjih sekundah prejeli dva zadetka in vpisali že peti poraz na deveti tekmi pod vodstvom trenerja Marcela Rodmana. Jesenicam se za zdaj ni obrestovalo tveganje s trenerskim novincem Rodmanom, ki igralce prepričuje, da so na pravi poti. Javnost mu bo verjela šele takrat, ko bodo železarji začeli zmagovati v seriji. Jeseničani bodo pred februarskim domačim derbijem z Olimpijo odigrali tri tekme s slabšimi nasprotniki. Začeli bodo danes, ko bo v Podmežakli ob 18. uri gostoval Zell am See. Obračun bo imel dobrodelno noto, saj bodo navijači po kanadskem vzoru ob prvem domačem zadetku na led zmetali plišaste igrače, ki jih bodo podarili jeseniški bolnišnici. Nov spodrsljaj bi – če bodo kriteriji vodstva enaki kot v primeru odstavljenega trenerja Gabra Glaviča – lahko zamajal tudi Rodmanovo prihodnost v Zgornjesavski dolini.