V nogometnih prvenstvih »velike peterice« se konec tedna obeta sorazmerno miren krog. No, Angleži bodo tako ali tako igrali tekme pokala FA, precej zanimivo z vidika tekem klubov, ki se borijo za vrh, pa bo v italijanski serie A, kjer se bosta danes pomerila drugouvrščeni Napoli in četrti Milan, jutri pa šesti Lazio in vodilni Juventus. A res pravi derbi vikenda bo drugje. Na Nizozemskem. V Rotterdamu. Tam se bosta na tako imenovanem De Klassieker pomerila Feyenoord in Ajax iz Amsterdama, katerih rivalstvo je nemara še bolj vroče, še bolj »skrajno« kot tudi največja v močnejših prvenstvih.

Čeprav pri tem derbiju ne gre za tekmo najuspešnejših nizozemskih klubov, saj je med najboljši Ajax (33 naslovov državnega prvaka) in tretji Feyenoord (15) vrinjen PSV (24 naslovov), gre po drugi strani za dvoboj, ki presega okvire nogometne tekme. Gre namreč za rivalstvo največjih nizozemskih mest, ki traja že vse od 13. stoletja, v zadnjem pa se je v večji meri preselilo prav na nogometne zelenice. Oziroma še bolj ob njih, kjer incidentov med navijači nikdar ni manjkalo, še posebno intenzivni pa so postali od 70. let prejšnjega stoletja naprej. Leta 1997 so tako navijači Feyenoorda Ajaxovega navijača pretepli do smrti, leta 2004 so morali Feyenoordovega nogometaša Jorgeja Acuno odpeljati v bolnišnico s poškodbami glave, vratu in reber, potem ko so se na tekmi rezervnih moštev navijači Ajaxa spravili kar na nogometaše nasprotnega moštva… In še bi lahko naštevali.

Nekaj odmevnosti, kakopak ne med navijači obeh klubov, temveč širše, je derbiju v zadnjih letih zagotovo vzelo dejstvo, da oba kluba na mednarodni ravni nimata več takšne teže in ugleda kot nekoč. Feyenoord je zadnjo evropsko lovoriko, pokal Uefa, osvojil v sezoni 2001/02, Ajax pa ligo prvakov še sedem let prej, a je znake življenja nakazal s finalom evropske lige pred dvema sezonama in letošnjo uvrstitvijo v osmino finala lige prvakov. V aktualnem domačem prvenstvu pa gre tudi precej bolje klubu iz Amsterdama, ki je v 18 krogih nanizal kar 15 zmag, poraz in dva remija, zadnjega po seriji 11 zaporednih zmag prav v prejšnjem krogu, ko je s Heerenveenom igral 4:4. A kljub temu je to dovolj le za drugo mesto, saj ima na prvem dve točki prednosti PSV, Feyenoord pa je domala ves čas zasidran na tretjem mestu, na katerem za drugim zaostaja za 11, pred četrtim Vitessejem pa ima sedem točk prednosti.

Najaktualnejši temi, povezani z obema kluboma, sta sicer – odhoda. V sredo je namreč postalo uradno, da se bo eden najbolj zaželenih mladih nogometašev, 21-letni Frenkie de Jong, po koncu sezone za astronomskih 75 milijonov evrov, kar bo najdražji prestop v zgodovini nizozemske lige, iz Ajaxa preselil k Barceloni. Dan kasneje pa je svoje slovo od klopi Feyenoorda po koncu sezone napovedal trener Giovanni van Bronckhorst, ki je klub iz Rotterdama pred dvema sezonama popeljal do prvega naslova državnega prvaka po kar 18 letih.

Tokratni derbi bo skupno že 193., doslej pa je precej uspešnejši Ajax (86 zmag, 48 remijev, 58 porazov).