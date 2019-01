Po prijateljski tekmi slovenske nogometne reprezentance, v kateri so bili v večini igralci iz slovenske lige, z ekipo Kitajske do 25 let ni bilo govora le o remiju (2:2), ampak tudi o tem, da se Kevin Kampl ni premislil glede reprezentančne upokojitve. Selektor Matjaž Kek je takoj po tekmi v Marbelli povedal, da 28-letni Kampl ne bo igral za Slovenijo v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo 2020, ki jih bo začela s tekmama z Izraelom (21. marca v Haifi) in Makedonijo (24. marca v Ljubljani).

Kampl ne bo igral zaradi osebnih razlogov

»Bili smo v stiku s Kevinom Kamplom. Njegova odločitev ostaja, osebni razlogi pa so takšni, da v tem trenutku ne vidi možnosti, da bi igral za reprezentanco. Odločitev spoštujem. Popolnoma zaupam tistim igralcem, ki imajo voljo in željo igrati za reprezentanco ter so pripravljeni za to dati vse,« je povedal Matjaž Kek za Radio Slovenija.

Ko je Kampl lani jeseni v ligi narodov zavrnil igranje za Slovenijo, je nemškim medijem pojasnil, da želi preživeti več časa s svojimi starši v Solingenu v Nemčiji. Dejal je, da je oče že dolgo bolan in ga želi videti večkrat, kot ga je doslej. Po začetnem zanosu je v članski reprezentanci prišlo do nesoglasij s selektorjem Srečkom Katancem. Začel je izpuščati reprezentančne tekme. Proti njemu so se obrnili soigralci na čelu s kapetanom Boštjanom Cesarjem tudi z izjavo za javnost. V ekipo se je vrnil, ko je selektor postal Tomaž Kavčič, a se je poškodoval že na prvi tekmi lige narodov z Bolgarijo septembra lani v Ljubljani. To je bila tudi njegova zadnja tekma za Slovenijo, za katero je odigral 28 tekem. Slovenija bi v boju za Euro 2020 nujno potrebovala takšnega vezista, kot je Kampl. Je igralec, ki narekuje ritem tekme, vse počne v hitrem gibanju, ima dober pregled nad igro ter pri tekmecih vzbuja strah in trepet zaradi zvezdniškega statusa, znanja in karizme.

Kek, povratnik na selektorsko mesto, je izpostavil, da je bil zadovoljen z akcijo v Španiji. Navijači niso bili zadovoljni z izidom, saj je bila zasedba tekmeca po kakovosti tretja do četrta reprezentanca Kitajske. Udarna zasedba je v četrtfinalu azijskega prvenstva izgubila z Iranom z 0:3. »Ni pomembna le tekma. Zame je bilo zelo pomembno tudi, kakšne informacije sem dobil skozi treninge in med druženjem v pripravljalni bazi. Imamo potencial, ampak čaka nas še veliko dela,« je povedal Kek. Bil je zadovoljen s pristopom, pogrešal je malo več odločnosti in predrznosti, da bi akcije izpeljali do uspešnega konca.