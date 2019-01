Mobing ali »bullying« in Razredni sovražnik

Izraz mobing je angleška beseda (mobbing), toda v britanskem časopisu Guardian so uporabljali izraz »bullying«, ko so raziskovali primere trpinčenja v akademski sferi, na univerzah in znanstvenih inštitutih. Njihova raziskava je odkrila, da je bilo okoli 300 akademikov, med njimi veliko rednih profesorjev in direktorjev inštitutov, obtoženih trpinčenja kolegov in študentov. Na ducate ljudi, ki so delali ali še delajo na univerzah in inštitutih, je spregovorilo o agresivnem vedenju nadrejenih, o njihovem skrajnem in nenehnem pritisku, da morajo »doseči rezultate«, o tem, kako so jim uničevali znanstvene kariere, ter o tako imenovanih menedžerjih človeških virov (human resourses managers), ki bolj skrbijo za to, da bi svojo ustanovo zavarovali pred negativno publiciteto, kakor da bi ščitili njeno osebje.