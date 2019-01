Politične stranke, ki so na jesenskih volitvah dosegle dovolj dober rezultat, bodo dobile sredstva iz občinskega proračuna. Denar se dodeli sorazmerno s številom glasov, ki jih je stranka prejela na volitvah, če je dobila vsaj polovico glasov, potrebnih za izvolitev enega člana v mestni svet. Na volitvah je prepričljivo zmagala Lista Zorana Jankovića (42.463 glasov), ki pa denarja ne bo dobila, ker ni politična stranka, ampak zgolj lista.

Tako bodo v letu 2019 največji znesek dobili v SDS (dobrih 25.300 evrov; 19.200 glasov), ki je na volitvah zasedla drugo mesto, sledijo Levica (dobrih 11.300 evrov; 8602 glasov), NSi (slabih 6700 evrov; 5077 glasov) in SD (dobrih 5500 evrov; 4228 glasov). Do sredstev je upravičenih dvanajst strank, ki jim bo iz proračuna v skupnem znesku pripadlo 71.113,80 evra. Stranke bodo zneske prejemale mesečno. Med prejemniki sredstev bodo tudi DeSUS, SLS in Glas za otroke in družine, ki sta kandidirala s skupno listo, Zeleni Slovenije in Dobra država, ki se sicer niso uvrstili v mestni svet.