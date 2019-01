Papež se je danes umaknil od svetovnih dni mladih in se odpravil v približno 40 kilometrov oddaljen zapor. Večji del poti so ga spremljali verniki in domačini, ki so mahali z zastavami in ga pozdravljali.

Frančišek je mladim v centru za prestajanje kazni dejal, da kar se tiče življenja ljudi, se zdi, da je najlažje dajati oznake, stigmatizirati ne le človekove preteklosti, ampak tudi sedanjost in prihodnost.

»Takšno vedenje vse pokvari, ker ustvarja neviden zid, ko se ljudem zdi, da če marginaliziramo, ločujemo in izoliramo druge, bodo naše težave magično rešene,« je nadaljeval.

Jezus je bil v stiku z grešniki in se ukvarjal z njimi, čeprav je s tem tvegal lasten ugled, je spomnil Frančišek in mlade opozoril, da jih ne opredeljujejo oznake, ki jim jih je podala družba, ker so kaznjenci.

»Nadaljujte boj, vsi, iščite in najdite poti integracije in sprememb,« je pozval.

V zaporu je 192 mladih in tu je okoli 30 od njih ustvarilo lesene spovednice, ki jih sedaj uporabljajo v okviru svetovnih dni mladih v Panami. To je bil tudi razlog, zakaj jih je papež obiskal.

Papež je v Panamo prispel v sredo, tam pa bo sodeloval na svetovnih dnevih mladih, velikem festivalu katoliške mladine. V četrtek je med drugim izpostavil nujnost, da Cerkev pomaga ljudem pri preseganju strahu in sumničavosti do migrantov.