Ljubljanski mestni svet bo na februarski seji odločal o povišanju cene enkratne vozovnice za avtobuse LPP. Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet ter Ljubljanski potniški promet predlagata povišanje za 10 centov, tako bi enkratna vozovnica s 1. aprilom letos stala 1,3 evra.

Cene mesečnih vozovnic ostajajo enake, je pa z aprilom predvidena uvedba splošne in upokojenske neprenosljive letne vozovnice. Prva bo po vzoru Dunaja stala 365, druga pa 220 evrov. Doslej Ljubljanski potniški promet sploh ni imel na voljo na ime vezane letne vozovnice. Ponuja le prenosljivo (uporablja jo lahko več ljudi) letno vozovnico, ki pa stane kar 420 evrov.

Občina in Ljubljanski potniški promet sta v gradivu za mestne svetnike pojasnila, da s to podražitvijo sledijo celostni prometni strategiji občine in prizadevanju »za povečanje števila uporabnikov terminskih vozovnic z uvajanjem letne splošne neprenosljive in letne upokojenske neprenosljive vozovnice«. Cilj je doseči, da bi 90 odstotkov potnikov uporabljajo terminske vozovnice.

Peterlin: Mesečne vozovnice so predrage »Cena vozovnic je bila res že nekaj let nespremenjena, a je bilo zadnje povišanje cen vozovnic precej visoko. Razumem pa tendenco Ljubljanskega potniškega prometa in javnih prevoznikov, da bi čim več potnikov radi prepričali s terminskimi vozovnicami, torej vozovnicami za daljše obdobje. To je praksa tudi drugih mest in je zaželena,« je napovedane spremembe cenovne politike pokomentiral Marko Peterlin z Inštituta za politike prostora. A ob tem je Peterlin poudaril, da na inštitutu ceno splošne mesečne vozovnice ocenjujejo kot previsoko. »37 evrov se nam ne zdi ugodna in atraktivna cena. Z njo se moraš prevečkrat peljati, da se ti nakup izplača. Ta izračun pa je zelo pomemben dejavnik pri nakupu,« je pojasnil Peterlin. Omenil je, da bi bila bolj primerna cena okoli 25 evrov, kar pomeni, da bi se posameznik z avtobusom moral peljati 20-krat, da bi se mu izplačal nakup mesečne vozovnice. Velja omeniti, pobuda ZaMestoPoDveh je julija lani na občino in Ljubljanski potniški promet javno dala pobudo o pocenitvi splošne letne vozovnice, ker se je »v tujini izkazalo, da je pocenitev letnih vozovnic za javni prevoz povečala delež javnega prevoza«. Predlagali so, da je cena letne vozovnice enaka ceni šestih mesečnih, to pomeni, da bi bila splošna letna vozovnica 222, študentska ali upokojenska pa 120 evrov.

Dunaj z letno vozovnico za 365 evrov zadel Dunaj je s pocenitvijo svoje letne vozovnice s 449 na 365 evrov maja 2012 zadel v polno. Že v prvem letu po uvedbi cenejše letne vozovnice se je število uporabnikov te vozovnice povečalo s 370.000 na 500.000, konec leta 2015 pa je bilo imetnikov letne vozovnice za javni promet več, kot je bilo tam registriranih osebnih vozil. Konec leta 2017 je letno vozovnico kupilo že 778.000 uporabnikov. Da bi ljubljanski javni promet doživel takšno revolucijo z letno vozovnico za 365 evrov, ni pričakovati iz več razlogov. Na Dunaju je cena letne vozovnice enaka ceni sedmih mesečnih vozovnic, v Ljubljani pa ceni skoraj desetih mesečnih vozovnic. Nezanemarljivo je tudi, da potniki na Dunaju letno vozovnico lahko uporabljajo za vožnje z avtobusi, vlaki, metroji in tramvaji, medtem ko je v naši prestolnici v ceno vključena zgolj ponudba mestnih avtobusov. Hkrati pa letna vozovnica imetnikom dovoljuje brezplačen prevoz psov na vseh prevoznih sredstvih, na metrojih in vlakih znotraj mesta si ti potniki lahko brezplačno prepeljejo svoje kolo, ob sobotah po 12. uri pa se z imetnikom letne karte lahko brezplačno vozita tudi dva otroka do 15. leta starosti. »Smiselno bi bilo, da Ljubljanski potniški promet ponudi več različnih terminskih vozovnic, recimo tudi poletno ali nekajmesečno,« je ocenil Peterlin.

Prva podražitev po letu 2012 Predlagana podražitev enkratne vozovnice za avtobuse LPP je prvo povišanje cen po letu 2012, ko je cena te vozovnice poskočila z 0,8 na 1,2 evra. Šlo je torej za kar 50-odstotno podražitev, ki pa so jo na Javnem holdingu Ljubljana in mestni občini vztrajno komunicirali kot »le« uskladitev cen na raven iz leta 2004. Ob takratnem povišanju je narasla tudi cena splošnih mesečnih vozovnic s 34 na 37 evrov. Povišanje cen javnega prevoza leta 2012 v javnosti pričakovano ni naletelo na topel sprejem. Koalicija za trajno prometno politiko je takrat poudarila, da bi bila postopna podražitev enkratne vozovnice upravičena le ob hkratnem »znižanju cen mesečnih vozovnic, hitrejši zamenjavi odsluženih avtobusov z avtobusi, ki jih poganja zemeljski plin, namenski porabi dela parkirnin za sofinanciranje javnega in nemotoriziranega prometa ter povišanju parkirnin za osebna vozila in razširitvi parkirnih površin, na katerih se pobira parkirnina«. Fokus, društvo za sonaraven razvoj pa je župana Zorana Jankovića in Ljubljanski potniški promet celo postavil na sramotilni steber zaradi odločitve o 50-odstotnem povišanju cene vozovnice.

Cena P+R ostaja enaka Kljub predlaganemu povišanju cene enkratne vozovnice na 1,3 evra cene storitve P+R (parkiraj in presedi na avtobus) tudi v bodoče ostaja nespremenjena. Tako bo v ceno 1,2 evra vključeno celodnevno parkiranje na parkirišču P+R in povratna avtobusna vozovnica.