1,3 l je prostornina novega bencinskega motorja, ki je na voljo s 140 in 160 konjskimi močmi (103 in 117 kW). Dizelska motorja sta 1,5- in 1,8-litrski, prvi ima zdaj 115 KM (85 kW), drugi pa 150 KM (110 kW).

20.490 € je začetna cena osnovnega bencinskega kadjarja, najcenejši dizelski stane 23.790 evrov.

472–1478 l je prostornina prtljažnika, 4,45 metra pa je dolžinska mera kadjarja.

Prenova je dala kadjarju nekaj močnih adutov, od novih motorjev do še bolj udobne notranjosti ter bolj statusnega videza. Štirikolesni pogon in samodejni menjalnik sta njegova velika aduta, ki bosta v prihodnje prepričala še več kupcev.

(Isa Jančar, Renault Slovenija)

300 kadjarjev so lani prodali pri nas.