Mediji so namreč opozorili, da je bil danes na Facebooku v Sloveniji objavljen posnetek zlorabe mladoletnega otroka. Številni uporabniki Facebooka so posnetek posredovali policiji, je poročal portal 24ur.com.

Na novomeški policijski upravi so pojasnili, da so bili z obstojem posnetka seznanjeni okoli 13. ure. »Takoj smo se odzvali, preverili pristnost posnetka, zbrali obvestila in izvedli druge aktivnosti za prepoznavo oseb na posnetku. Lahko potrdimo, da smo osumljenca kaznivega dejanja že nekaj po 14. uri privedli na policijsko postajo,« so navedli policisti.

Dodali so, da nadaljujejo z zbiranjem obvestil in ugotavljanjem vseh okoliščin. O ugotovitvah bodo po zaključeni preiskavi seznanili pristojno tožilstvo. O nasilju pa bo obveščen tudi pristojni center za socialno delo. Zagotovili so še, da bodo izvedli vse predvidene aktivnosti za zaščito žrtve.

Zaradi zaščite otroka, žrtve nasilja, pa podrobnosti ne morejo pojasnjevati.