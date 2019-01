Zaradi nepravilno sklopljene naprave za nalaganje in razlaganje je trčil v prometne znake in ventilator za prezračevanje, ki so nameščeni na vrhu predorske cevi. V nesreči je nastalo za nekaj tisoč evrov gmotne škode, uvoz v predor pa je bil dalj časa zaprt.

Do podobnega primera pa je prišlo tudi v predoru Karavanke na avstrijski strani. S Policijske uprave Kranj so sporočili, da je bil predor več ur zaprt, ker je voznik izrednega prevoza, ki je bil previsok, poškodoval električno napeljavo. Dovoljeno višino je prekoračil za 11 centimetrov. Voznika, gre za tujca, so policisti kaznovali z globo 300 evrov, podjetje pa z globo 600 evrov. Kako je lahko do tega sploh prišlo, še ni jasno. Na naši in na avstrijski strani namreč poseben sistem onemogoča vstop v karavanški predor, če dimenzije vozila ne ustrezajo dovoljenim meram. Prav tako se meri temperaturo posameznih delov vozila in zaznava prisotnost nevarnih snovi.