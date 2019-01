Tožilstvo je sicer zahtevalo šest- do devetmesečno zaporno kazen, odvetniki Scharfa pa so zahtevali oprostitev.

PET in tožilstvo sta vztrajala, da je Scharf v svoji knjigi razkril preveč podrobnosti o sodelovanju danske agencije z drugimi ter o njenih operacijah.

Sodišče ga je spoznalo krivega v 18 od 28 točkah obtožnice glede kršitve zaupnosti, pri štirih točkah ga je oprostilo, pri šestih pa spoznalo za delno krivega.

Scharf še razmišlja, ali se bo pritožil na odločitev sodišča.

Ko je bil Scharf med letoma 2007 in 2013 predsednik PET, je bila agencija vpletena v preprečevanje terorističnih napadov na Danskem. Knjigo o njegovih časih na vrhu PET je napisal novinar Morten Skjoldager na podlagi intervjujev s Scharfom.

PET je sicer uspelo zaustaviti objavo knjige v oktobru 2016, a jo je časnik Politiken objavil kot prilogo, saj da to spada pod svobodo medijev. V ločenem sojenju so Politikenu in odgovornemu uredniku nedavno prisodili 150.000 danskih kron kazni.