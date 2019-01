Vsestranskost, kozmopolitstvo, multikulturalizem so samo nekateri skupni imenovalci, ki so profesorja Janeza Bogataja in družbo BTC spojili v blagovno znamko Food Bluz ali Okusni bluz. V okviru tega bluza je v restavraciji DiVino v BTC Cityju Ljubljana v sredo potekala predstavitev knjige Okusite različnosti, spoznajte nove prijatelje. Na dogodku sta o kulinarični ponudbi največjega slovenskega nakupovalnega središča spregovorila Jože Mermal, predsednik uprave družbe BTC, in Janez Bogataj, avtor besedil. Sodelovala je piarovka Maja Oven, družbo jim je delal vrhunski kuharski mojster Matjaž Cotič s pripravo istrskih fužev. Vsebina knjige, ki vsebuje predstavitve sedemintridesetih gostinskih obratov in ponudnikov živil, ima po bluzovsko melanholičen pridih, od kulinarike Vodnega mesta Atlantis, kjer lahko dobite dunajski zrezek, enolončnice in celo pasulj, do lokala Frks, ki ima na meniju tortilje, najbolj slastna naj bi bila z nadevom iz svinjine, bučnih semen, zelja, solate, bučnega olja, hrena in ocvirkov. Ponujajo tudi burgerje in solate, naš priznani etnolog Bogataj je izpostavil zeleno s piščancem. Hamburgerji iz kioska Hood Burger v knjigi dobijo laskavi naslov slovenska burger revolucija. Dnevni in nočni lokal na vrhu Kristalne palače Crystal Caffe pa kot najboljšo jed recimo postreže lep razgled. Tenisačem v baru Millenium priporočajo klobaso, v pritlični kavarni upravne stavbe BTC Cafe Cityju pa na mizo z veseljem prinesejo opečence in rogljičke. Snovalci projekta Food Bluz izpostavljajo pomen kulinarike v gospodarskih in poslovnih sistemih kot turistično atrakcijo (opisi so tudi v angleščini) ter pomembnost gastronomske panoge pri razvoju mesta. Pohvalno, idejo pa lahko ponudijo zdaj tudi drugim podobnim sistemom. Si predstavljate priročnik z naslovom Okusi industrijske cone Rudnik?

Pripravili Manja Rošini in Staša Jovanović