Jay-Z za izpustitev zapornikov

Raper Jay-Z je začel nov projekt. Tokrat ne gre za album, temveč za organiziranje podpore za reformo prestajanja zaporne kazni v ZDA. Skupaj s kolegom MeekMillom in še nekaterimi športnimi zvezdniki sta v New Yorku razglasila ustanovitev združenja Reform Alliance, katerega namen bo sprememba kazenske zakonodaje, in sicer tako, da bi se zmanjšalo število ljudi, ki so obsojeni na zaporne kazni za manjše prestopke, predvsem tistih, ki so na pogojni zaporni kazni, nato pa jih zaradi manjšega prekrška dejansko zaprejo. Združenje je v rekordno hitrem času zbralo 50 milijonov dolarjev za financiranje kampanje. Meek Mill ima sam izkušnjo s tem, da so ga med prestajanjem pogojne kazni zaprli. Leta 2008 je bil pogojno izpuščen na svobodo, potem ko so ga obsodili zaradi posesti drog. Ko se je leta 2017 zapletel v prepir na parkirišču, so ga aretirali, češ da je prekršil pogoje desetletne pogojne kazni, in ga zaprli za dve do štiri leta. Ko so njegovi kolegi začeli glasno akcijo #FreeMeekMill, so ga po petih mesecih izpustili. Od tedaj se bori, da ne bi bili še drugi obsojeni na dolge zaporne kazni zaradi manjših prekrškov. Jay-Z je konec preteklega leta v New York Timesu na to temo zapisal, da je kazenski sistem v Ameriki narejen tako, da »nadleguje temnopolte«. Po podatkih, ki jih je navedel, je na vsakih pet temnopoltih Američanov zaprt en belec. Zelo jasno je dejal, da mora tisti, ki stori zločin, v zapor, zavzemajo pa se, da bi bile kazni primerne teži kaznivega dejanja. S svojo iniciativo skuša tudi zmanjšati število zapornikov v ameriških zaporih. Iniciativa si prizadeva, da bi v naslednjih petih letih iz zapora osvobodili okoli milijon zapornikov.