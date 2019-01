Se Clooney ločuje ali posvaja otroka?

Odkar imata zakonca Clooney naraščaj, nekako živita zunaj dosegov tabloidov. Ta teden pa so britanski mediji izjavili zgodbo, da se Amal in George Clooney ločujeta. Clooneyjeva naj bi se po grdem sporu s soprogom skupaj z dvojčkoma odselila na Sardinijo, soprogu pa ne odgovarja na klice. Ta naj bi sicer otroke lahko videl, a bo med obiski moral bivati v hišici za goste. Zakonca naj bi se sporekla, ker je imel Clooney čez glavo ženinih napornih zahtev o tem, kako naj živita in kaj sme in česa ne sme početi.