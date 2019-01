Hrvaški egzorcist razburja Tržačane

V okolici Trsta, natančneje v Ricmanjah in Borštu, mašuje hrvaški duhovnik Rosario Rozo Palić, uradni izganjalec tržaške škofije in ustanovitelj bratovščine Trajnih Klanjatelja Presvetog Trojstva. Za cerkve v Ricmanjah velja, da se tam že od srede 18. stoletja dogajajo nenavadne stvari, med drugim se vedno znova sama prižiga cerkvena luč. Roza Palić je lani za italijansko televizijo Telequattro dejal, da so ga v to cerkev poslali, ker so se v okolici dogajale črne maše, na območju Trsta pa je mnogo satanizma in s hudičem obsedenih vernikov. V Primorskem dnevniku so že lani opisovali, kako potekajo sobotne maše, na katerih prisotni kričijo in padajo na tla. Decembra pa so v Il Piccollu objavili pričevanje soseda cerkve, ki je razlagal, da se iz poslopja v nočnih urah sliši žensko kričanje, zaradi česar je poklical policijo. Pater Rozo je izjemno priljubljen in k njemu prihajajo številni verniki iz Hrvaške, predvsem iz Istre. Ob sobotah, ko ima mašo v hrvaščini z naslovom Duhovna obnova, naj bi bila v kraju pravi prometni kaos, saj avtobusi s hrvaškimi verniki parkirajo na ulicah.