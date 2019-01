Zagrebška policija je sporočila, da so morali pri umirjanju položaja uporabiti tudi prisilna sredstva. Nato so pridržali sedem oseb, med katerimi sta tudi dve ženski in dve mladoletni osebi. Več podrobnosti bodo sporočili po koncu kriminalistične preiskave, so dodali.

Pomočnik ravnatelja klinike za pljučne bolezni Milivoj Novak je novinarjem potrdil, da so bili v incidentu lažje poškodovani dve medicinski sestri in policist, ter da so napadalci grozili osebju s smrtjo.

Kot je za hrvaško tiskovno agencijo Hina pojasnil pulmolog Marko Jakopović, so bili napadalci člani družine mlajšega moškega, ki je preminil v zadnji fazi raka. "Družina tega ni bila zmožna sprejeti, postali so zelo agresivni in začeli razbijati stvari. Napadli so zdravnike in medicinske sestre, prisiljeni smo bili poklicati policijo," je pojasnil Jakopović.

Novičarski portal index.hr pa je poročal, da je bil umrli pred tremi meseci izpuščen na prostost iz zapora. Zadnjič je bil na zdravljenju v spremstvu policije, so dodali.