Od nekdaj je v avtomobilizmu veljalo, da so Američani drugačni. Motorji z velikimi prostorninami, drugačna oblika, skoraj obvezen samodejni menjalnik… Mustang je ena od teh ikon, s katerimi je Ford pisal zgodovino, in bilo bi skrajno nesramno, če bi to ime izginilo. Zato so staknili glave in v zadnji generaciji kupcem postregli z različico, ki je na eni strani dovolj ameriška, da je zanimiva in poželjiva, ter na drugi dovolj evropska, da je približno razumna. Pri tem seveda govorimo o motorju, a več o tem kasneje.

Mustang je torej tisi »mišičnjak«, ki je izgubil kakšno mišico ali dve, a to ne pomeni, da je oslabel. Ne, s svojo pojavo in sodobno tehnologijo zna potnike tudi razvajati, posebej če je na voljo v kabrioletski različici. V dolžino meri 4,8 metra, torej spada med večje avtomobile, a spet ni tako prevelik, da se z njim ne bi mogli dobro počutiti tudi na evropskih cestah in mestih. Ne spada med najlažje, a mu 1,7 tone teže prav nič ne škodi, le v notranjosti zahteva nekaj malega privajanja. Malce drugačno sedenje je edina stvar, ki vas bo presenetila, vse drugo pa je bolj ali manj že znano. Ford pač sledi globalizacijskim trendom, kar je na eni strani dobro, na drugi pa nas lahko oropa tiste drugačnosti, ki si je včasih želimo. A ne glede na to, tehnika z odličnim samodejnim menjalnikom s kar 10 prestavami in splošno rokovanje z avtomobilom voznika ne bosta spravljala v obup.

Kot ga ne bo motor, pa čeprav so tukaj naredili največji evropski korak v drugo smer. Ne nujno nazaj, kajti 2,3-litrski štirivaljnik z 290 konji (213 kilovati) odlično opravlja svojo nalogo. A kot je rekel eden od ljubiteljev teh avtomobilov: to je kastrirani mustang. Lahko se z njim strinjate ali ne, na cesti ni deloval tako. Ne morejo biti vsi ameriški avtomobili vedno opremljeni s prevelikimi in predvsem prepožrešnimi motorji, da bi lahko nastopaško kazali na cesti vse, kar znajo. Res je, da mustang ne prede s tistim svojim znanim glasom, a lahko tudi zarohni, če to voznik želi, je odziven (5,7 sekunde do stotice) pa tudi če vas bi malce zaskrbelo, da ne porabi dovolj goriva, vas lahko pomirimo: dobrih 10 litrov goriva je vseeno kar dovolj, da veste, da sedite v malce drugačnem avtomobilu. In prav je tako, k športniku njegovega kova to enostavno sodi. Torej lahko z njim uživate v bolj dinamični vožnji ali pa lenarite in s spuščeno streho uživate lepe sončne dni, oboje je lahko velik užitek. Ob tem je opremljen z vso potrebno udobnostno in varnostno opremo, še celo prtljažnik je s 323 litri, če verjamete ali ne, skorajda zgledno velik, in lahko vanj naložite več prtljage, kot bi mogoče pričakovali na prvi pogled. In še dva potnika se lahko, sicer pogojno, stisneta na sedeža v drugi vrsti, torej vse skupaj lahko deluje kot pravi avtomobil, ki združuje več svetov v enem.

In še ena stvar je, ki zna presenetiti: cena. Da, športnik njegovega kova ni nujno tudi nesramno predrag. Zakaj 100 tisočakov, če lahko zanj odštejete malo manj kot polovico manj. Dobrih 57.000 evrov in zadeva je rešena. Dobro, ni malo, ampak preveč pa za tak avtomobil tudi ni. Je dovolj poštena ponudba za avto, s katerim boste opaženi. In s katerim boste lahko uživali od prvega do zadnjega metra vožnje.