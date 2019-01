Maduro je sporočil, da je pripravljen na pogovore z Guaidom. »Zavezan sem nacionalni razpravi. Danes, jutri in vedno. Zavezan sem in pripravljen, da grem, kamorkoli moram. Osebno, če se moram srečati s tem mladim možem, se bom,« je dejal Maduro na novinarski konferenci.

A Guaido ga je hitro zavrnil. »Če ne dobijo želenih rezultatov z represijo, nam ponudijo lažen dialog,« je dejal na ločeni novinarski konferenci. »Želim, da je to jasno svetu in temu režimu: nihče tu se ne podpiše pod lažen dialog,« je dodal.

Guaido je danes na množičnem zborovanju v Caracasu k podpori pozval tudi vojsko. Prišel je trenutek, da podprete ustavo in venezuelske državljane, je dejal.

ZDA bi dale 20 milijonov dolarjev za humanitarno pomoč

Vojsko je še pozval, naj dovoli dostavo humanitarne pomoči, za katero je v četrtek prosil ZDA. Ameriški državni sekretar Mike Pompeo je pred tem dejal, da so ZDA pripravljene dati 20 milijonov dolarjev za humanitarno pomoč.

Razmere v Venezueli so se začele zaostrovati, potem ko je predsednik Maduro 10. januarja prisegel za drugi predsedniški mandat. Parlament je pet dni zatem sprejel deklaracijo, v kateri je nov Madurov mandat razglasil za nezakonitega, začeli so se protesti, v sredo pa je v državi na poziv opozicije prišlo do množičnih demonstracij več sto tisoč ljudi.

Na teh protestih se je predsednik parlamenta Guaido razglasil za začasnega predsednika Venezuele. Priznale so ga ZDA in večina držav Latinske Amerike.

Venezuelska vojska se je postavila na stran predsednika Nicolasa Madura, ki je sicer z nafto bogato državo pahnil v hudo politično in humanitarno krizo. Podpirajo ga Bolivija, Mehika, Urugvaj, Rusija, Turčija. EU se za zdaj ni povsem izjasnila.