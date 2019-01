Boe v sezoni 2018/19 deluje že prav zastrašujoče. Na 13. posamični tekmi sezone je 25-letnik iz Osla vknjižil že 10. zmago. Vse bližje je rekordu Francoza Martina Fourcada, ki je v sezoni 2016/17 nanizal kar 14 zmag. Zmaga v skupnem seštevku svetovnega pokala pa bržkone ni več vprašljiva.

S 726 točkami ima Boe zdaj v skupnem seštevku že 235 točk prednosti pred drugouvrščenim Rusom Aleksandrom Loginovom, ki je bil danes po treh zgrešenih strelih 26., bržkone pa se bo po zasledovanju razlika še povečala. Boe bo tekmo začel s kar 1:22 minute prednosti pred Rusom.

Slovenci so dobili novo potrdilo, da brez obolelega Jakova Faka ne gre. Slovensko čast bo v preostanku tekmovalnega sporeda reševal Klemen Bauer, ki je bil na današnji tekmi 45. in se uvrstil vsaj v zasledovanje. Za kakšno točko svetovnega pokala je 33-letni tekmovalec iz Ihana zgrešil kakšen strel preveč, v kazenski krog je moral trikrat, v smučini pa je pokazal solidno tekaško formo.

Brez Bauerja bi Slovenci nastope v Dolomitih že zaključili. Potem ko so v četrtek brez uvrstitve med najboljših 60 ostala dekleta, so se jim danes pridružili še ostali tekmovalci, ki so se uvrstili v zadnjo četrtino razpredelnice. Med 101 tekmovalcem, ki je končal tekmo, je bil Rok Tršan kljub le enemu kazenskemu krogu 77., Miha Dovžan 89. in Mitja Drinovec 91.

V soboto bosta v Anterselvi na sporedu obe zasledovalni tekmi, v nedeljo pa še tekmi s skupinskim startom.