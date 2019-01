Tjaša Potočnik je ena od doktorskih študentk v Laboratoriju za biokibernetiko na FE. Dela poskuse elektroporacije celic v pogojih in vitro, v katerih skušajo z različnimi parametri optimizirati vnos večjih ali manjših molekul v celico ali ekstrakcijo molekul iz celice. V celico vnaša plazmid molekule DNK, ki nosi informacijo o tem, kake proteine naj celica ustvarja. Te poskuse izvajajo v okviru projekta Smartgene, ki ga financirajo iz evropskih sredstev za pametno specializacijo. V projekt je ob fakulteti, Onkološkem inštitutu Ljubljana in UKC Ljubljana vključenih tudi več podjetij. Cilj projekta je, da elektrokemoterapijo, ki je metoda za lokalno zdravljenje, preoblikujejo v sistemsko zdravljenje, saj je rak sistemska bolezen in z lokalnim zdravljenjem problema ne rešijo v celoti. (Foto: Jaka Gasar)