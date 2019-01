Bitka za in proti zidu poteka na različnih družbenih ravneh tudi v tej zvezni državi, in ne zgolj v washingtonskem merjenju političnih moči med demokrati in republikanci glede ameriškega proračuna. V arizonskem parlamentu se je denimo pojavila zamisel republikanskega poslanca Gaila Griffina, da bi zid financirali tudi s pomočjo 20-dolarske dajatve, ki bi jo uporabniki spletnih pornografskih strani morali plačati oblastem za odblokiranje dostopa do žgečkljivih vsebin. A je po opozorilih pravnih strokovnjakov, da ta predlog pomeni kršitev prvega ustavnega amandmaja in pravice do svobode govora, močno dvomljivo, da bo kadarkoli dejansko sprejet. Medtem ko nekateri poslanci razmišljajo o gradnji zidu, pa posamezniki iz civilne družbe še naprej poskušajo na mejnem območju reševati življenja, za kar bo zdaj četverica morda plačala celo z zapornimi kaznimi do pol leta. Minulo poletje, ko so v tamkajšnji Sonorski puščavi, desetkrat večjem območju od Slovenije, kot ponavadi temperature narasle na 50 stopinj Celzija, se je četverica aktivistk cerkvene nevladne organizacije »Nič več smrtnih žrtev« odpravila v enega izmed tamkajšnjih rezervatov. Natalie Hoffman, Oona Holcomb, Madeline Huse in Zaachila Orozco so tako kot že velikokrat poprej iz svojih vozil sredi puščave odložile plastenke vode. Tako so hotele na krajih, kjer je prehajanje neregularnih migrantov najpogostejše in kjer je po podatkih organizacije med prečkanjem puščave umrlo že 155 oseb, pustiti nič drugega kot nekaj litrov osnovne življenjske tekočine. A padle so v roke policijske patrulje. Sledila je prijava pri sodniku, ta pa je štiri dobrodelnice pred dnevi obsodil zaradi manjših prekrškov nezakonitega vstopa v naravni rezervat in onesnaževanja okolja z zapuščeno lastnino. V civilnodružbeni organizaciji so bili nad sodbo zgroženi. Spraševali so se, ali je v ameriški zakonodaji pomoč umirajočim od žeje poslej prepovedana.