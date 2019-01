Čeprav rudniki podzemnega bogastva državi prinašajo prihodke in ustvarjajo nova delovna mesta, se lokalne skupnosti pogosto bojujejo proti velikim podjetjem, ki jih želijo pregnati z njihovih domov. Prebivalci območja Xolobeni ob vzhodni obali države so več kot desetletje poskušali zaščititi svoje sipine in rodovitne planjave pred prihodom avstralskega rudarskega podjetja, ki je v izgradnjo rudnika titana in predelovalnega obrata pripravljeno vložiti več sto milijonov dolarjev ter ustvariti 300 delovnih mest. Vse od leta 2007 so ljudje iz tamkajšnjih vasi s svojo civilnodružbeno iniciativo AAC vladi poskušali preprečiti izgradnjo rudnika in drugih objektov na okoljevarstveno zaščitenem območju, zaradi katerih bi svoje domove moralo zapustiti vsaj 200 družin. Pod streli neznanih napadalcev je pred tremi leti umrl celo predsednik iniciative, a vaščanov ta atentat ni odvrnil od zoperstavljanja vladi. Pred dnevi so dosegli pomembno sodno zmago. Sodišče je dalo prav njihovi tožbi, da bi morala vlada pred izdajo dovoljenja za gradnjo rudnika pridobiti soglasje lokalne skupnosti. Čeprav so bili vaščani prepričani, da jim zdaj ne bo več treba trepetati za svojo zemljo, vlada še zdaleč ni hotela vreči puške v koruzo. Domislila se je načina, s katerim bi vendarle še utegnila dobiti potrebno odobritev. Dovoljenje lokalne skupnosti si nameravajo zagotoviti s posebno javnomnenjsko raziskavo med tamkajšnjim prebivalstvom, katere rezultati bodo za vlado obvezujoči. Ker so se odločitve tamkajšnjih lokalnih skupnosti skozi stoletja sprejemale na vaških svetih, so bili v skupnosti AAC nad odločitvijo vlade močno nejevoljni. Pričakujejo namreč, da bo vlada poskušala izigrati prebivalstvo na območju, kjer vlada visoka brezposelnost, večina ljudi pa se preživlja s poljedelstvom in živinorejo.