Kip, visok 9,75 metra, je več kot trideset let kraju prinašal svetovno slavo. Višjega kipa losa ni bilo nikjer. Toda pred štirimi leti je Kanadčane za 30 centimetrov premagal norveški kraj Stor-Elvdal. Svojo svetlečo divjad so poimenovali kar »Velik los« (Storelgen). Ob glavni cesti med Oslom in Trondheimom so postavili svetlečega losa, ki je postal podoben magnet za turiste kot Mac v Kanadi. Po štirih letih so se Kanadčani zdaj odločili, da z drugim največjim losom na svetu kraj ne more več živeti. Spet hočejo imeti največjega. Komika Justin Reves in Greg Moore sta meščane pozvala, naj svojemu mestu povrnejo slavo. Zagnala sta spletno kampanjo zbiranja sredstev za povečanje Macovega kipa, pa četudi zgolj za 31 centimetrov. Župan Moose Jawa Fraser Tolmie je bil med prvimi, ki ga je projekt navdušil. Začel je zbirati predloge meščanov, kako naj losu dodajo tistih nekaj decimetrov, da bodo za seboj pustili Norvežane. V mestno hišo se je steklo na ducate predlogov. Ljudje so predlagali, da mu nadenejo drsalke ali pa na roge poveznejo čepico. O vseh predlogih je odločal mestni svet, na koncu pa je kar los Mac sam povedal, kako si želi spet postati največji. V sporočilu za javnost, ki ga je objavil pri turistični zvezi kraja, je zapisal, da bi najvišji los na svetu rad postal z drsalkami. V norveškem Stor-Elvdalu so medtem zaznali poskuse Kanadčanov, da jih hočejo opehariti za težko pridobljen naslov. Storelgen bo ostal največji, zagotavlja njegova arhitektka. Podpora mestnih oblasti ji je zagotovljena. Tudi sami so začeli po spletu zbirati sredstva za povečanje njihovega losa.