Kitajska do leta 2020 načrtuje vzpostavitev družbenega kreditnega sistema, v okviru katerega bodo vsi državljani dobili identifikacijsko številko, s katero bo mogoče dostopati do evidence o posamezniku. Vključeno bo vse, od vračanja posojil do vedenja na javnih prevoznih sredstvih. Del te vizije je tudi aplikacija, ki zaenkrat deluje v kitajski provinci Hebei, dostopna pa je prek najbolj popularne kitajske platforme za pošiljanje sporočil WeChat, v prevodu pa njeno ime pomeni »zemljevid večnih dolžnikov«.

Ta aplikacija bo po poročanju kitajskega časopisa, ki je v lasti države, China Daily, uporabnike opozorila, ali se v njihovi bližini nahaja nekdo v dolgovih. Ideja je, da bi aplikacija ljudem omogočila, da bi »izdali« (kot t. i. žvižgači) tiste, ki so svoj dolg sposobni poplačati.

Aplikacija, ki deluje v provinci Hebei, je le del sistem sledenja državljanom, a vzpostavljanje tega sistema po navedbah China Daily že deluje, saj v obdobju od lanskega junija do letošnjega januarja več kot 6000 ljudi ni smelo potovati z vlaki ali letali v in izven Kitajske, ker niso plačali davkov ali se na javnem prevozu niso primerno vedli, še poroča britanski Evening Standard.