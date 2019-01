Predsednik vlade je Zaevu v zvezi z razrešitvijo dolgoletnega spora z Grčijo čestital za velik uspeh makedonske zunanje politike, so sporočili iz kabineta predsednika vlade.

Šarec in Zaev sta se sicer strinjala, da imata državi odlične odnose brez odprtih vprašanj, ter da podpirata nadaljnjo poglobitev dvostranskih odnosov na več področjih, je poročala makedonska tiskovna agencija Mia. V ospredju pogovorov je bila predvsem poglobitev gospodarskih odnosov med Slovenijo in Makedonijo, predvsem na področju industrije, kmetijstva in turizma.

Premierja Slovenije in Makedonija sta se tudi strinjala, da je razrešitev dolgoletna spora med Grčijo in Makedonijo o uradnem imenu slednje ustvarila nove razmere v regiji ter da je pospešitev integracijskega procesa Zahodnega Balkana v EU interes Slovenije.

Zaev se je na pogovorih tudi zahvalil Sloveniji za njeno podporo Makedoniji na poti v EU in zvezo Nato, je še poročala Mia.

Šarec je na panelu poudaril pomen Zahodnega Balkana

Na panelu o Zahodnem Balkanu je Šarec na panelu v Davosu poudaril, da je regija naredila velike in pomembne korake od vojn v 90. letih, a hkrati ni storila dovolj, da bi zapolnila vrzel s preostalo Evropo. Je pa Zahodni Balkan strateškega pomena za EU in ostalo Evropo, je poudaril slovenski premier, kot so sporočili iz njegovega kabineta.

Šarec se je ob tem še zavzel, da Zahodni Balkan potrebuje aktivno, odgovorno in pošteno Evropsko unijo, ki bo pomagala vsem državam v regiji, da čim prej izpolnijo njene standarde. Regija je namreč v osrčju Evrope in ne na obrobju ali v njegovi soseščini Evrope, je poudaril.

Države EU in države Zahodnega Balkana sodelujejo v številnih regionalnih pobudah (npr. Brdo-Brioni, berlinski proces), pri tem pa je ključno iskati sinergije, se je še zavzel Šarec in dodal, da Slovenija lahko pri tem zaradi poznavanja regije opravi pomembno povezovalno vlogo.

Regija potrebuje poleg političnega napredka tudi razvojni dvig, kar bo zagotovilo mladim boljšo prihodnost, se je še zavzel. WEF kot eden najvplivnejših nosilcev javno-zasebnega partnerstva lahko pomembno dopolni že obstoječe regionalne pobude, posebej berlinski proces, je še dejal predsednik slovenske vlade.

Na panelu, ki sta ga moderirala predsednik WEF Borge Brende in vodja regionalnih strategij za Evropo in Evrazijo pri WEF Martina Larkin, so voditelji razpravljali o varnosti ter napredku posameznih držav v tem delu Evrope.

V času, ko se Evropa sooča s političnimi, gospodarskimi in družbenimi izzivi, se mora Zahodni Balkan spremeniti v cenjenega ter stabilnega partnerja Evropske unije. Eden od načinov za doseganje stabilnosti v regiji je pospešitev gospodarskega razvoja z oživitvijo podjetniške dejavnosti, privabljanjem tujih naložb in močnim čezmejnim povezovanjem podjetij, so pozvali v Davosu.