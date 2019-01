Pirc bo na tem mestu nasledil Imreta Balogha, ki je s položaja odstopil sredi lanskega decembra. Kot so takrat zatrdili v Družbi za upravljanje terjatev bank (DUTB), se je za to potezo odločil predvsem iz osebnih razlogov.

Za ta korak se je odločil skoraj dva tedna po tistem, ko je vlada iz upravnega odbora DUTB odpoklicala predsednika Miha Juharta in za neizvršnega direktorja imenovala Tomaža Beska. Vlada je nato v vlogi skupščine za neizvršnega direktorja t. i. slabe banke imenovala še Marka Tišmo.

Razlog za Juhartov odpoklic so bile ugotovitve interne revizije na DUTB, da so bile pri prodaji zemljišča, na katerem tovarno gradi švicarski Lonstroff, storjene nepravilnosti in da niso bili spoštovani interni akti.

»Imenovanje v. d. izvršnega direktorja je eden od prvih konkretnih korakov upravnega odbora v novi sestavi po decembrskem imenovanju Beska in Tišme in odstopu Balogha. Upravni odbor želi urediti in stabilizirati razmere v družbi, ki je bila v zadnjem času predmet številnih zunanjih presoj, in poskrbeti, da bo DUTB nemoteno opravljala svoje osnovno poslanstvo,« so zapisali v DUTB.

Pirc, ki se je ekipi DUTB pridružil avgusta 2017, je nastopil funkcijo v. d. glavnega izvršnega direktorja z današnjim dnem in jo bo opravljal do zaključka postopka izbire stalnega glavnega izvršnega direktorja. Izvršna direktorja Andrej Prebil in Jože Jaklin opravljata naloge v okviru svojih pristojnosti še naprej.