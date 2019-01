Evropska unija, Avstrija, Nemčija in zveza Nato so izpostavili pomen tega sporazuma za evroatlantsko perspektivo Makedonije in celotne regije.

»Imela sta vizijo, tvegala sta in pripravljena sta bila žrtvovati njune lastne interese za najvišje dobro. Zoran, Aleksis - odlično opravljeno! Misija nemogoče opravljena,« pa je na Twitterju zapisal predsednik Evropskega sveta Donald Tusk.

They had imagination, they took the risk, they were ready to sacrifice their own interests for the greater good. Zoran, Alexis – well done! Mission impossible accomplished. #PrespaAgreement@Zoran_Zaev@tsipras_eu