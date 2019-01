Sprva so se na spletu pojavljala številna ugibanja o tem, ali igra sploh zares obstaja. V torkovem intervjuju sta dva od ustvarjalcev igre potrdila, da imajo pet tisoč izvodov in jih prek spleta prodajajo trgovcem.

V igro, ki jo je izdal ruski proizvajalec igrač Igroland, so vključena evropska mesta, ki sta jih obiskala domnevna agenta ruske vojaške obveščevalne službe GRU, obtožena napada na Sergeja in Julijo Skripal.

Mihail Bober, ki se je Igrolandu pridružil lani, je povedal, da se je igre domislil zaradi načina poročanja o dogodku s strani zahodnih medijev in »obtoževanj, da je za dogodek odgovorna Rusija«, poroča Guardian.

Igra se konča v britanskem Salisburyju, cilj pa je okrašen s podobo mestne katedrale in dveh oseb v zaščitnih oblekah, podobi pa sta izdelani po fotografijah, na katerih je prikazan odziv britanske policije na lanski incident. V enem kotu namizne igre je podoba strupa z zeleno lobanjo, kar se nanaša na trditve britanske policije, da sta moška strup v državo prinesla v parfumski steklenički.

Namen igre je »zgraditi most prijateljstva«

Ko so Bobra vprašali, ali meni, da bo namizna igra o napadu, v katerem je ena oseba umrla, štiri pa so prepeljali v bolnišnico, užalila Britance, je odgovoril: »Nikogar nismo želeli užaliti. Prav nasprotno, hoteli smo podpreti sonarodnjake, ki bi bili zaradi te situacije lahko užaljeni. ... Veliko stvari se govori in za mnoge od njih ni nobenega dokaza,« piše Guardian.

Po Bobrovih besedah, povzetih v časniku, igra kaže tudi na to, kako so se na dogodek v Salisburyju odzvali v Rusiji, saj so po njegovih besedah vse skupaj vzeli bolj kot šalo. Televizijska postaja RT je denimo letos kot darilo ob koncu leta ostalim medijem pošiljala čokoladice s podobo salisburyjske katedrale.

»Gre za šaljivo igro, namen pa zgraditi most prijateljstva. Če bi želeli koga zares užaliti, bi to naredili na drugačen način. Ideja je bila povezati Rusijo z Evropo,« je še dejal Bober.

Igra je sicer eden od mnogih poskusov Rusije, da bi ustvarila in prodajala izdelke, povezane s preiskavo napada na Skripala. Od decembra RT denimo prodaja majice z napisom »Ali delate za GRU?« za približno 15 evrov.

Igro Naši v Salisburyju so začeli prodajati konec decembra. Podatkov o prodaji zaenkrat še nimajo, ampak Bober meni, da jih bodo glede na medijsko pozornost, ki so je bili zaradi igre deležni doslej, zagotovo izdelali še več, še piše britanski časnik.