Osnova za plačilo nadomeščanj so spremembe kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja, ki so jih poleti 2017 podpisali ministrstvo in štiri sindikati s področja izobraževanja, med njimi tudi Sviz. V spremembah je med drugim zapisano, da je v primeru, ko učitelj nadomešča krajšo začasno odsotnost učitelja in se nadomeščanje izvaja kot ura pouka, učitelju dopustno določiti ure dodatne tedenske učne obveznosti, za katere je upravičen do dodatnega plačila.

V navodilih, ki jih je leto pozneje šolam v okrožnici poslalo ministrstvo, so nato še natančneje določili, da se kot dodatna tedenska učna obveznost učitelju plača nadomeščanje, ko poučuje predmet, za katerega je usposobljen, če pri nadomeščanju poučuje druge vsebine, pa to ni posebej plačano in se mu šteje v t. i. tretji steber delovne obveznosti.

Na vprašanje, kdaj bodo prvič plačana nadomeščanja, na ministrstvu odgovarjajo, da želijo sredstva šolam v ta namen izplačati čim prej, a bodo morale te prej zagotoviti vse potrebne podatke. "V kolikor bo šolam te podatke uspelo zagotoviti do sredine februarja, bi lahko sredstva izplačali pri transferjih za plače za mesec februar," odgovarjajo. Nekatere, predvsem srednje šole, sicer po informacijah STA nadomeščanja plačujejo že od začetka šolskega leta in niso čakale na dogovor med Svizom in ministrstvom.

Na ministrstvu še zatrjujejo, da bodo denar za plačilo nadomeščanj zagotovili tako osnovnim kot srednjim šolam, glavni tajnik Sviza Branimir Štrukelj, ki je z dogovorom na splošno zadovoljen, pa dodaja, da bodo plačana tudi nadomeščanja za nazaj, torej od 1. septembra naprej. Na vprašanje, koliko bo dogovor s sindikatom stal proračun, na ministrstvu ne odgovarjajo.