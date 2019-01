Organizatorji tekem svetovnega pokala v Sapporu so imeli danes precej težav z izpeljavo programa, saj je v času predvidenega začetka uradnega treninga tako snežilo, da so ga morali prestaviti. Kmalu so organizatorji del treninga odpovedali in izpeljali le eno serijo, nato pa kvalifikacije.

V kvalifikacijah je bil med petimi Slovenci, ki so se uvrstili na sobotno tekmo, v spreminjajočih se razmerah najboljši Jelar, ki je debitiral med elito. Domen Prevc je bil med kvalifikanti 27., Anže Lanišek 29., najboljši Slovenec to zimo Timi Zajc, ki prvič v karieri tekmuje v Sapporu, je bil 32., na tekmi bo nastopil še Anže Semenič, ki je bil 38. Brez tekme je vnovič ostal Tilen Bartol, ki je med le 55 skakalci s startnega seznama zasedel 51. mesto.

Kvalifikacije je dobil Avstrijec Stefan Kraft, drugi je bil Poljak Kamil Stoch, tretji pa domačin Rjoju Kobajaši. Prva od dveh tekem v Sapporu bo na sporedu v soboto ob 8. uri zjutraj po slovenskem času.