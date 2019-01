Poročilo, ki ga je lani izdal spletni medij Sporting Intelligence razkriva, da prva slovenska nogometna liga (1. SNL) po višini plač med 68 ligami vključenimi v raziskavo zaseda 45. mesto. Povprečno naj bi nogometaš v slovenskem klubu na leto zaslužil 28.786 evrov oziroma nekaj manj kot 2400 evrov mesečno.

Najbolje pričakovano zaslužijo igralci v petih najmočnejših evropskih ligah. V Franciji povprečna letna plača nogometaša znaša 1,1 milijona evrov, v Nemčiji 1,56 milijona evrov, v Španiji 2,48 milijona evrov, medtem ko se daleč najbolje godi igralcem v Angliji, ki na leto v povprečju na svoj bančni račun prejmejo 36 odstotkov višje zneske kot v Španiji (3,37 milijona evrov).

V naši regiji boljše plače od nogometašev v Sloveniji prejemajo igralci na Madžarskem (80.022 evrov), v Avstriji (200,193 evrov), na Hrvaškem (90,380 evrov) in tudi v Srbiji (36,249 evrov), medtem ko so finančno na slabšem v Bosni in Hercegovini (10,662 evrov) ter v Črni gori (6,762 evrov).

Zelo visoko na lestvici se sicer nahaja Kitajska, ki zaseda šesto mesto , sledijo pa ji Rusija, Turčija in Brazilija. Prav tak preseneča, da nogometaši tako v Argentini kot Mehiki v povprečju zaslužijo več kot na Portugalskem in v ZDA.