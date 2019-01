Muzej v nizozemski prestolnici je eden od petih na svetu z različico Van Goghovih Sončnic. Ta le redko potuje po svetu, nazadnje leta 2014. A še to je bilo preveč za 130 let staro Van Goghovo slikarsko mojstrovino, so dejali mednarodni strokovnjaki, vpleteni v restavriranje, po navodilu katerih bodo Sončnice tako »ostale doma v Amsterdamu«.

Kot je po pisanju AFP dejal direktor Van Goghovega muzeja Axel Rueger, so raziskovalci ugotovili, da so plasti zemlje in barv na sliki v stabilnem stanju, vendar so občutljive na vibracije ter na spremembe vlažnosti zraka in temperature.

»Zato je zelo pomembno, da sliko čimmanj premikamo in jo hranimo na stabilni klimi. Da bi se izognili kakršnimkoli tveganjem, smo se v muzeju odločili, da Sončnice ne bodo več potovale,« so še sporočili iz muzeja. Slika bo ponovno na ogled v februarju.

Van Goghov muzej je od odprtja leta 1973 Sončnice posodil zgolj šestkrat, nazadnje leta 2014 Narodni galeriji v Londonu, kjer so jo razstavili ob svoji različici.

Preostale tri različice hranijo Nova pinakoteka v Münchnu, Muzej umetnosti v Filadelfiji in Seiji Togo Memorial Sompo Japan Nipponkoa Museum of Art v Tokiu.

Tokijska različica je bila kratek čas najdražje umetniško delo na svetu, ko so jo nekemu japonskemu podjetju leta 1987 prodali za 40 milijonov dolarjev. Nekaj mesecev kasneje so ta rekord podrli Van Goghovi Irisi.

Slike Sončnic, ki sodijo med najbolj prepoznavna dela nizozemskega umetnika, so nastale med letoma 1888 in 1889, ko je Van Gogh živel v Arlesu na jugu Francije. Zanj so imele poseben pomen. V pismu nekemu prijatelju je slikar zapisal, da izražajo »hvaležnost«.