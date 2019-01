Klasične Disneyjeve zgodbe se bodo prepletle s sodobno filmsko uspešnico Ledeno kraljestvo, pripovedovanje pa bo bodo vrhunski drsalci pospremili z dih jemajočimi akrobacijami. Čeprav so nekateri med nami na pravljice že pozabili in se jih na vse pretege otepajo, češ, to je za otroke, se je tu in tam dobro spomniti, kaj je v življenju zares pomembno, kar pa je najbolj pristno in jasno izraženo prav v pravljicah. Pred predstavo smo se pogovarjali z Matvejem Matvejevim in Sofie Roberg, ki nastopata v vlogi Zlatolaske in Flynna Fakina.

Sofie: Moram reči Zlatolaska, saj jo igram v predstavi in mi zato veliko pomeni.

Matvej: Tu se moram strinjati z njo (smeh). Flynn Fakin sem praktično jaz v resničnem življenju. Isti značaj in karizmo imava, sploh mi ni treba igrati. Sem samo jaz. Na ledu.

Sofie: Ne, saj so vse zgodbe predstavljene. V predstavo so vključene štiri, in sicer Zlatolaska, Mala morska deklica (Ariela), Lepotica in zver ter Ledeno kraljestvo. Prvih 20 minut je namenjenih temu, da se občinstvo v zgodbo vživi.

Matvej: Del predstave so recimo tudi Racman Jaka, pa Mišek Miki in njegova družica Mini, ki jih poznajo vsi. Oni bodo občinstvo vodili skozi vso predstavo.

Sofie: Predstava je raznolika in profesionalna, uživaš lahko že v kostumografiji, osvetljavi, drsanju in akrobacijah.

Matvej: Disneyjeva čarovnija!

Sofie: Ja, nastopamo približno 10 metrov nad tlemi. Gre za del zgodbe, v katerem se Ariela spremeni v človeka, točka, izvedena tako visoko v zraku, pa je dih jemajoča.

Sofie: Res je. Ne vem od kod ta želja, tudi mama ne ve. To je bila ljubezen na prvi pogled, pomembno je, da me nikoli ni nihče silil v drsanje, vedno sem sama hotela drsati še in še. To je zelo raznolik šport, saj ima umetniško stran, hkrati je vse skupaj zelo zahtevno, saj sta za izvedbo točke potrebna ravnotežje in moč.

Matvej: Ker je okolje hladno in neonesnaženo. Predvsem spomladi in jeseni, ko so bili napadi astme najhujši, je bilo drsališče najboljši prostor zame. Okolje je dobro tudi za osebe z alergijami. Ker si praktično v hladilniku (smeh).

Matvej: Dolgočasno!.

Sofie: Ne morem si predstavljati, da bi počela kaj drugega. Rada imam svoje življenje in prek tega dela sem spoznala Matveja, ljubezen svojega življenja. Potujeva, nastopava za ogromno število ljudi. Zaradi službe sem obiskala že več kot 50 držav!

Matvej: Vsako leto je, kot bi bilo prvo.

Sofie: Vedno se dogaja nekaj novega, niti en dan ni dolgočasen. To je postal najin življenjski slog in všeč nama je.

Sofie: Na Švedskem ni preveč razširjeno, v tem kot država nikoli nismo bili preveč uspešni. Z drsanjem se sicer ukvarja kar nekaj ljudi, a v svetovnem merilu nismo bili nikoli prepoznani kot država umetnostnega drsanja. Mislim, da je zato še bolj kul, da se lahko s tem športom preživljaš in potuješ po svetu.

Matvej: Ja, v Rusiji je umetnostno drsanje eden od najpomembnejših športov. To bi lahko primerjali s pomenom, ki ga ima pri nas balet. Vsi kraji imajo prostor, kjer se lahko naučiš drsati, in za to se odloči veliko staršev.

Matvej: Okolje je zelo tekmovalno. V Rusiji nikoli ne treniraš, da bi zasedel drugo ali tretje mesto, 20 oseb tekmuje in vseh 20 cilja na prvo mesto. In vsi si to zaslužijo, a uspelo bo le enemu. V smislu tekmovalnosti in konkurence znotraj države je z Rusijo primerljiva samo Kanada.

Matvej: Ko se sezona začne, imamo najprej dva tedna vaj. Vadimo celotno predstavo, korak za korakom, vsako točko.

Sofie: V vsakem mestu, ki ga obiščemo v sezoni, se “spoznamo z ledom”, se ogrevamo in pripravljamo na predstavo. Vajo imamo tudi pred predstavo.

Sofie: Jaz izvajam jogo, saj me sprosti, tako se umirim, ogrejem in raztegnem. Nato običajno naredimo nekaj dvigov »na suhem«, da poskrbimo, da je vse, kot mora biti.

Matvej: Potem te naličijo, oblečeš kostum. Jaz namesto joge spijem kavo (smeh).

Sofie: Zelo raznoliko. Imamo nekaj predstav in tudi nekaj prostega časa. Midva ga izkoristiva za raziskovanje mesta in okolice, oba sva precej športen tip človeka, zato rada hodiva v fitnes, včeraj sva šla smučat.

Matvej: Si profesionalec in veš, kako moraš opravljati svoje delo. Zdaj je to postala rutina.

Sofie: To je način življenja. Trenirali smo, telesno smo dobro pripravljeni. Vzame veliko časa, ampak midva to počneva že zelo dolgo, zato veva, kako deluje najino telo in kaj v določenem trenutku potrebujeva. Ves čas sva aktivna. Pomembna je seveda tudi zdrava prehrana. Srečo imam, da imam ob sebi ves čas kuharskega mojstra (smeh), saj Matvej zelo dobro kuha.

Sofie: Včasih je zoprno, a se navadiš. Včasih si želiš, da bi imel 10 parov čevljev namesto petih. A všeč mi je tudi nakupovanje, tako da to ni problem (smeh).

Matvej: Recimo tako: predstavljajte si, da morate vsak teden v dva kovčka spakirati celotno stanovanje …

Matvej: Oh, ja! Stoodstotno ja! Svoje sanje živim praktično ves čas. Med tem sem spoznal ljubezen svojega življenja. Drsava skupaj, zato nama ljubezni med Zlatolasko in Flynnom Fakinom sploh ni treba igrati. To je uresničitev sanj, princesa je našla princa, upam (smeh).

Matvej: Bodi odprt za svet. Zaupaj drugim. Bodi prijazen do ljudi okoli sebe, naj te ne bo strah iti izven cone udobja, kot je to storila Zlatolaska.