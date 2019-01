Razpored moškega evropskega prvenstva, ki ga bodo med 12. in 29. septembrom gostile Francija, Slovenija, Nizozemska in Belgija, Slovencem uvodoma prinaša obračun z Belorusijo, ki bo obenem veljal tudi za otvoritveno tekmo EP. Pred tem bosta prvi dan prvenstva v Areni Stožice na sporedu še tekmi med Turčijo in Rusijo ter Finsko in Makedonijo.

Po dnevu premora se bodo Slovenci na večerni tekmi pomerili s Finsko, 15. septembra pa bodo tekmeci Slovencev Turki, prav tako na večerni tekmi. Za konec skupinskega dela prvenstva, 18. septembra, se bo slovenska izbrana vrsta pomerila z evropskimi prvaki Rusi.

Prvenstvo se bo nato z izločilnimi boji nadaljevalo v vseh štirih državah gostiteljicah. Prvi polfinale bo 26. septembra v Ljubljani, drugi 27. septembra v Parizu. Veliki finale bo 29. septembra gostila francoska prestolnica.