V odzivu so se Intelove delnice v trgovanju po četrtkovem zaprtju ameriških borz pocenile za približno sedem odstotkov. Intel je sicer slabše napovedi pojasnil z ohladitvijo trga pomnilnikov flash ter - tako kot pred njim že Apple - z upočasnitvijo gospodarske rasti na Kitajskem.

V zadnjem lanskem četrtletju je Intel povečal prihodke za devet odstotkov na 18,7 milijarde dolarjev. Vendar pa so analitiki pričakovali rast na dobrih 19 milijard dolarjev, je poročala nemška tiskovna agencija dpa. Po podatkih Intela so samo s prodajo modemov za pametne telefone, ki se vgrajujejo tudi v Applove iphone, zaslužili 200 milijonov dolarjev manj, kot so načrtovali.

Za celo leto 2019 zdaj pri Intelu načrtujejo enoodstotno rast prodaje na 71,5 milijarde dolarjev. Analitiki so pričakovali še nekaj milijard več.

Čisti četrtletni dobiček je konec lanskega leta dosegel 5,2 milijarde dolarjev, je Intel prav tako sporočil v četrtek zvečer po zaprtju ameriških borz. V zadnjem četrtletju 2017 je zaradi enkratnega plačila davkov od dobičkov v tujini po ameriški davčni reformi vknjižil 700 milijonov dolarjev izgube.

V nasprotju s pričakovanji nekaterih analitikov pa Intel hkrati s poslovnimi rezultati ni predstavil tudi novega šefa koncerna. Odkar je junija 2018 zaradi afere z eno od zaposlenih odstopil dolgoletni glavni izvršni direktor Brian Krzanich, Intel kot vršilec dolžnosti vodi finančni direktor Bob Swan. Ta je že večkrat povedal, da vodilnega položaja ne želi zasesti za stalno.