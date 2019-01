Na Štajerskem in v Prekmurju ter ponekod na Gorenjskem bo pihal severni veter, na Primorskem zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od -4 do 1, na Primorskem do okoli 7 stopinj Celzija. V soboto bo povečini sončno, predvsem v vzhodni in ponekod v severni Sloveniji pa bo sredi dneva in popoldne občasno več oblačnosti. Zjutraj bo ponekod po nižinah lahko megla. Najnižje jutranje temperature bodo od -13 do -6, predvsem v alpskih dolinah in na planotah Notranjske okoli -17, ob morju okoli 0, najvišje dnevne od -3 do 3, na Primorskem do 6 stopinj Celzija.

Obeti: V nedeljo se bo čez dan od zahoda pooblačilo, ponekod bo zapihal jugozahodnik. Popoldne ali proti večeru se bodo v hribovitih krajih zahodne Slovenije začele pojavljati padavine, ki se bodo do ponedeljka zjutraj razširile proti severovzhodu. Po nižinah bo deževalo. V ponedeljek bo oblačno z občasnimi padavinami, ki bodo čez dan od zahoda oslabele in ponekod lahko tudi prehodno ponehale. Meja sneženja se bo spuščala.

Vremenska slika: Nad osrednjim Sredozemljem in jugozahodnim Balkanom je območje nizkega zračnega tlaka. Od severa priteka nad naše kraje hladen in postopno bolj suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo delno jasno, v notranjosti Hrvaške in deloma na Madžarskem pa bo zmerno do pretežno oblačno. Ob Jadranu bo pihala zmerna, pod Velebitom močna burja. V soboto bo povečini sončno, predvsem v krajih severno in vzhodno od nas občasno več oblačnosti.

Biovreme: Pri najbolj občutljivih se bodo še pojavljale manjše vremensko pogojene težave, ki se bodo kazale predvsem kot nerazpoloženost, težave z zbranostjo in manjša delovna storilnost. Večini ljudi pa vreme ne bo povzročalo opaznih težav.