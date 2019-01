Curry je sicer zadnjo četrtino začel na klopi, a ko so se čarovniki približali na vsega dve točki zaostanka (196:108), je vstopil v igro in pomagal dvakratnim zaporednim branilcem naslova do zmage, devete zaporedne to sezono.

Kevin Durant je dodal 21 točk pri metu iz igre 9-18. "Skušamo ustvariti momentum, gonilno silo. Dobro se zavedamo, kaj pomeni, kaj je treba storiti, če želiš osvojiti naslov prvaka lige NBA. Razumemo, na kakšne izzive se moramo osredotočiti," je po zmagi dejal Curry.

Center DeMarcus Cousins je zbral 17 točk v 24 minutah na svoji tretji tekmi z bojevniki, odkar se je vrnil na parket po skoraj enoletni odsotnosti zaradi raztrgane ahilove tetive.

»To je neverjetno! Izpustil je eno leto, nato pa se že na komaj tretji tekmi vrnil v svoj pravi ritem. Ne dvomim, da bo še igral le še bolje in bolje,« je o soigralcu dejal Curry, ki je še 19. to sezono dosegel vsaj 30 točk.

Trevor Ariza je bil prvi strelec čarovnikov s 27 točkami, Bradley Beal pa je dodal 22 točk.