FBI je v ZDA rojeno Hashemijevo, ki že več kot 20 let dela za iransko televizijo v angleškem jeziku Press TV, aretiral 13. januarja na letališču v St. Louisu po snemanju dokumentarnega filma o gibanju proti policijskemu nasilju nad temnopoltimi.

Odpeljali so jo v Washington, kjer ji je sodnik pojasnil, da je ključna priča v neznanem kazenskem primeru, tožilec pa je zahteval pripor zaradi nevarnosti, da bi pobegnila. 59-letna Hashemijeva je ameriškim novinarjem povedala, da je tožilcu dejala, da nima nobene osnove za takšno trditev, ker ne bo bežala nikamor, saj ni storila nič narobe. Kljub temu so jo zaprli in nato večkrat privedli pred sodnika in pred veliko poroto, kjer je podala izjavo.

Iz zapora so jo izpustili v sredo, še vedno pa ni veliko znanega o razlogu za pripor oziroma o tem, v okviru kakšne preiskave so potrebovali njeno izjavo.

Hashemijeva bo podrobnosti morda razkrila, ko bo na varnem doma v Iranu. Zagotovila je, da je ne bi bilo potrebno zapreti. Vsako leto pride v ZDA na obisk k družini in zaradi dela. Prepričana je, da so jo zaprli zaradi njenih prepričanj in ker želi objavljati resnico, ki je včasih v nasprotju s politiko tistih na oblasti.

Omenila je tudi, da v zaporu niso spoštovali njene vere in je bila zaprta v istem objektu z moškimi. Njeno izpustitev je po aretaciji FBI nemudoma zahteval Iran, o njej pa se nekaj dni ni vedelo nič. Američani so jo po desetih dneh, ko so dobili od nje vse izjave, izpustili.