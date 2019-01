Od SP 2005, ki ga je gostila Tunizija, se še ni zgodilo, da se gostitelj ne bi uvrstil v polfinale. To se je zgodilo tudi na letošnjem tekmovanju, ki ima prvič v zgodovini dva gostitelja – Dansko in Nemčijo. Danci se bodo danes udarili z aktualnimi svetovnimi prvaki Francozi, Nemci pa z Norvežani, svetovnimi podprvaki z zadnjega SP 2017.

Danska – Francija:Danci, aktualni olimpijski prvaki iz Ria 2016, so na letošnjem prvenstvu edini, ki so na osmih tekmah osemkrat zmagali. Pohvalijo se lahko z najtrdnejšo obrambo (prejela je le 171 golov) in drugim najučinkovitejšim napadom (248). Toda po osmih tekmah, ki so jih odigrali v domačem Herningu v razprodani dvorani (15.000 gledalcev), bodo danes prvič igrali na tujem. »Seveda je prednost domačega igrišča velik adut, a sočasno prinaša tudi večji pritisk domače javnosti. Z obema zadevama smo doslej odlično opravili, zato sem optimist tudi v nadaljevanju. Francija? Nesmiselno je izgubljati besede, gre za rokometno velesilo in najboljšo reprezentanco zadnjih dveh desetletij. To bo super tekma in upam, da se bo končala tudi s super izidom v našo korist,« se nadeja danski selektor Nikolaj Jakobsen, ki bo skušal reprezentanco popeljati do prve zlate kolajne na SP, ki Dancem še edina manjka: doslej imajo tri srebrne in eno bronasto.

Šestkratni svetovni prvaki Francozi letos ne blestijo, a so vseeno spet prišli do polfinala – do devetega na zadnjih desetih SP. Na osmih tekmah so šestkrat zmagali ter po enkrat remizirali (Nemčija) in izgubili (Hrvaška). A selektor Didier Dinart se s porazom na zadnji tekmi s Hrvaško ne obremenjuje, saj je dal veliko priložnosti igralcem z rezervne klopi: »Ker smo se že uvrstili v polfinale, nismo igrali na polno. To ni bilo namerno, a normalno je, da imajo igralci to v podzavesti. Toda prepričan sem, da bomo na najvišji ravni, ko bo to najpotrebneje.«

Nemčija – Norveška: »Že pred začetkom tekmovanja sem dejal, da sem najprej razmišljal le o tem, kako priti do polfinala v Hamburgu. Zdaj, ko nam je to uspelo, razmišljam o tem, kako priti v finale. Nesmiselno je razpredati o tem, ali je za nas ustreznejši polfinalni tekmec Norveška ali Francija. Ne glede na ime nasprotnika ga moraš premagati, če želiš v finale,« pravi nemški selektor Christian Prokop, ki je kljub uvrstitvi med elitno četverico še vedno deležen številnih kritik domače javnosti. A če bo Nemčijo po 12 letih le pripeljal do prve kolajne (na domačem SP 2007 je bila zlata), mu bo tudi marsikaj oproščeno.

Sogostitelji SP se bodo danes v Hamburgu (zmogljivost dvorane 13.300 gledalcev) pomerili z najučinkovitejšo reprezentanco na letošnjem tekmovanju. Norvežani so doslej mreže nasprotnikov zatresli kar 272-krat oziroma v povprečju 34-krat na tekmo, le na eni pa niso dosegli vsaj 30 golov (26 proti Danski). »Veliko število doseženih golov je posledica naše zelo hitre igre. Doslej nam je to odlično uspevalo, zato upam, da nam bo tudi proti Nemcem. Imeli bodo prednost domačega igrišča, a moji fantje so dovolj kakovostni, izkušeni in samozavestni, da se jim zaradi tega ne bodo zatresle roke in noge ter da bodo ohranili hladno glavo,« se nadeja norveški selektor Christian Berge, ki je že dvakrat dobil težko bitko z rakom.

Spored SP, polfinale (Hamburg), danes ob 17.30: Danska – Francija, ob 20.30: Nemčija – Norveška, za sedmo mesto (Herning), jutri ob 17.30: Španija – Egipt, za peto mesto (Herning), jutri ob 20.30: Hrvaška – Švedska.