S tekmama v Saporu na Japonskem se bo začela druga polovica svetovnega pokala v smučarskih skokih. Reprezentance so se po dolgih potovanjih, ki so trajala po 20 ur in več, v nekoliko okrnjenih zasedbah zbrale na otoku Hokaido. Manjkajo Nemec Richard Freitag, Norvežan Andreas Stjernen (oba se pripravljata na polete od 1. do 3. februarja v Oberstdorfu), Rus Jevgenij Klimov in celotna reprezentanca Finske.

Prihoda slovenske reprezentance po dolgi poti Zagreb–München–Tokio–Saporo se je najbolj razveselil Žiga Jelar. Potem ko je konec minulega tedna na veliki olimpijski skakalnici Okurajama tekmoval na treh tekmah celinskega pokala, je ostal kar v Saporu. Ker je zelo iznajdljiv, je sam našel fitnes, v katerem je v prostih dneh naredil vaje za moč. Jelar je že 14. slovenski skakalec v sezoni, ki mu bo selektor Gorazd Bertoncelj ponudil priložnost v svetovnem pokalu. Po tem kriteriju je Slovenija na prvem mestu med vsemi reprezentancami v svetovnem pokalu. Točke je doslej osvojili sedmerica Zajc, brata Domen in Peter Prevc, Lanišek, Semenič, Damjan in Mogel, brez njih pa so ostali Tepeš, Pavlovčič, Justin, Dežman, Bartol in Naglič.

Slovenska reprezentanca je po vrniti iz Zakopan in pred poletom v sredo na Japonsko obnovila telesno moč, Semenič in Bartol pa sta en dan skakala v Planici. »Vzdušje v ekipi je dobro. V Zakopanah se je krivulja rezultatov obrnila navzgor, a vsi imajo še rezerve v tehnični izvedbi skokov. V Saporu, kjer smo Slovenci v preteklosti dosegli že veliko uspehov, si želim vsaj takšnih uvrstitev kot v Zakopanah,« je pripovedoval Gorazd Bertoncelj.

Pri Petru Prevcu je v teh dneh na treningu poudarek na skokih na veliki skakalnici v Planici. Ko bo skakalnica prekrita s snegom, se bo preselil v Kranj. »Videl sem ga v Planici. Počep je izboljšal, a njegovi skoki še niso dovolj kakovostni za nastop na tekmi. Ne bo izpustil le Sapora, ampak vsaj še polete v Oberstdorfu. Glede na težave, ki jih ima, je na večji skakalnici še večja verjetnost, da bi ga zavrtelo in bi se lahko končalo s padcem. Če bo med najboljšimi Slovenci na treningu, se bo v karavano vrnil v Lahtiju, a ne bomo hiteli. Skoki morajo biti vsaj nečemu podobni, saj to, kar je pokazal nazadnje, ni bilo nič,« je končal Bertoncelj. Kvalifikacije v Saporu bodo po slovenskem času danes ob 10. uri, tekma v soboto ob 8. uri in v nedeljo ob 2. uri.

Ženske bodo konec tedna tekmovale v Rašnovu v Romuniji. V Planici bosta tekmi celinskega pokala (v soboto ob 15. uri, v nedeljo ob 12.45), kjer bodo tekmovali Tepeš, Kranjec, Naglič, Hvala, Prišlič, Justin, Dežman, Pavlovčič, C. Prevc, Samec, Vodušek in Kos, v nedeljo pa bo priložnost dobil še Grilc.