Psu ni bilo treba lajati

Če vlada proračun ali njegov rebalans sprejme brez slehernega rompompoma, previdnost ne more biti odveč. Skorajda že presunljiva tišina, v kakršni je potekala priprava prvega proračunskega dokumenta vlade Marjana Šarca, namreč deluje približno tako kot pes, ki ni lajal v eni od zgodb o Sherlocku Holmesu. Toliko bolj, ker je bil prolog v rebalans letošnjega proračuna razmeroma hrupen in napet, saj je predsednik vlade Šarec z izjavo – »če bo rebalans potrjen, potem bo tudi vlada obstala, če pa ne, bomo odšli domov in prišli bodo drugi« – celo dopustil možnost, da se koaliciji o njem ne bi posrečilo dogovoriti.